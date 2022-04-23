Отключать электроэнергию в Карелии будут 25-29 апреля

«Прионежская сетевая компания» сообщила, что с 30 апреля по 4 мая не будет проводить ни плановых ремонтов сетей, ни неотложных. Это связано с праздниками.

В другие дни ремонты подстанций и ЛЭП продолжатся. В связи с этим возможны временные отключения электроэнергии с 25 по 29 апреля:

Прионежский муниципальный район:

- С 25 по 29 апреля с 9.00 до 17.00. СНТ в окрестностях станции Орзега: «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Скороход», «Березка-3».

- 25 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал», территория кладбища; гарнизон Бесовец; село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины поля, Яблочная

- 25 апреля с 10.00 до 17.00. Деревня Верховье: улицы Сенная, Тупик, Ушкозерская.

- 25 - 28 апреля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины Поля, Яблочная.

- 26 апреля с 10.00 до 17.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы», ООО «Деревенский дом»; поселок Ладва: улицы Полевая, Комсомольская (дома 39-62), переулок Северный.

- 26 апреля с 12.00 до 16.00. Деревня Верховье: СТ «Верховье-2».

- 27 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Заозерье: улицы Новолокская, Родниковая, Озерная, Ялгубское шоссе (частично); поселок Соломенное: улица Новолокская, проезд Громовский; поселок Пухта; деревня Намоево: СОТ «Намоево».

- 27 апреля с 13.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская (частично), Лыжная, здание детского сада «Березка».

- 28 апреля с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: переулки Набережный и Заречный.

- 29 апреля с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины поля, Яблочная, Хутор: улица Озерная, Садовая, Прибрежный переулок; деревня Ужесельга: СНТ «Нелукса», СНТ «Белые ключи».

- 29 с 9.00 до 17.00. Окрестности озера Логмозеро: территория ФГУП ПО ОРВД.

Пряжинский национальный район:

- 25 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная. Титова. Вокзальная, Гусева, Заводская, Новореченская, переулок Зеленый, Юбилейный; станция Шуйская; деревня Виданы; станция Падозеро; деревня Падозеро: 28км, 33км.

Сортавальский муниципальный район:

- 25 апреля с 12.00 до 17.00. Поселок Кирьявалахти: Дом композиторов.

- 25 апреля с 10.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Карельская.

Лахденпохский муниципальный район:

- 25 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Сорола: улицы Ленина, Фанерная, Первомайская, Заводская, Новая, Заречная.

- 27 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Лесная, Каменистая.

- 28 апреля с 10.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Трубачева, Санаторная, Ленинградское шоссе. Здания ДРСУ, «Волоканал», «НордИнтерХаус».

- 29 апреля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Северная, Каменистая, Советская, переулок Мельничный, здание Казначейства.

Лоухский муниципальный район:

- 25 апреля с 9.00 до 10.00 и 26 апреля с 15.00 до 16.00. Поселок Амбарный.

Костомукшский городской округ:

- 25 апреля с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: здания МУП «Автотранспорт», ИП Банников, ИП «Налейкин, СОТ «Поляна-1», СНТ «Инфра», МУП «Горводоканал» (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 и 29 апреля с 10.00 до 14.00. Поселки Габсельга и Лобское, деревня Пигматка.

- 29 апреля с 14.00 до 17.00. Окрестности г. Медвежьегорска: СНТ «Водник».

Лоухский муниципальный район:

- 25 и 28 апреля с 15.00 до 16.00. Поселки Чупа и Малиновая Варакка.

Кондопожский муниципальный район:

- 26 и 27 апреля с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Онежская набережная, Надежды.

- 29 апреля с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Болотная, Петрозаводская, Лесная.

Олонецкий национальный район:

- С 25 по 29 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улица Мошкина (дома 10-23), переулок Станционный, здание железнодорожного вокзала.

Муезерский муниципальный район:

- 26 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Ондозеро.

Кемский муниципальный район:

- 26 апреля с 9.30 до 11.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 1-А, 9-А, 11-А, 13-А, 13-Б, 15-А).

- 26 апреля с 13.00 до 14.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 26, 28, 30, 34, 34-А, 36).

- 27 апреля с 13.30 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34, 34-А, 36), здание военного комиссариата.

Сегежский муниципальный район:

- 25 и 27 апреля с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Нагорная, Озерная, Пушкина, Комсомольская (дом 8-А).

- 27 апреля с 10.00 до 10.30. Поселок Валдай: улица Петровская.

- 27 апреля с 14.00 до 16.00. Поселки Валдай, Вожмогора.

- 27 апреля с 13.30 до 13.40. Поселок Валдай: улица Комсомольская, здание МБУ «Скважина-Недра». // Фото: АО «ПСК»