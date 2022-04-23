Прогулки на каяках вдоль набережной организуют в Петрозаводске

В ближайшем будущем жители и гости Петрозаводска смогут совершить прогулку вдоль набережной на морских каяках. Идею предложили мэру члены команды Karelia Kayak, она понравилась Владимиру Любарскому.

Он считает, что город в этом случае станет привлекательнее и для петрозаводчан, и для туристов. Причем это будут именно экскурсии, а не просто лодочные прогулки.

Место, где будет располагаться база для каяков и раздевалка, уже обсудили. Есть ряд вариантов, самый подходящий выберут после того, как вопрос изучит комитет экономического развития.

- Думаю, у такой идеи появятся сторонники. Мне, вот, например, каяки пришлись по душе. Ну, а вид города с Онежского озера особенно хорош,

- отметил мэр.

Напомним, в данный момент на набережной уже есть лодочная станция, ее открыли рядом с устьем Неглинки в минувшем году. Все желающие могут взять лодку в прокат.

Ранее, еще в прошлом веке, лодочная станция с павильоном располагалась в центре Петрозаводска, в парке на Лососинке. К сожалению, стоявший на искусственном острове павильон не сохранился. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте, из фотоархива Бориса Семенова