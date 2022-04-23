Детской республиканской больнице Карелии присвоят имя Игоря Григовича

Детская республиканская больница Карелии будет носить имя известного детского хирурга Игоря Григовича. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Он приурочил известие к юбилейной дате: 23 апреля Игорю Николаевичу исполнилось бы 90 лет.

Имя выдающегося врача известно не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. Хирург был отмечен высокими званиями и наградами за врачебную и просветительскую деятельность.

Он заслуженный врач РФ, заслуженный врач Карелии, народный врач Карелии, почетный гражданин Карелии, заслуженный работник высшей школы РФ, автор более 180 научных работ в области детской хирургии.