Детской республиканской больнице Карелии присвоят имя Игоря Григовича
Детская республиканская больница Карелии будет носить имя известного детского хирурга Игоря Григовича. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
Он приурочил известие к юбилейной дате: 23 апреля Игорю Николаевичу исполнилось бы 90 лет.
Имя выдающегося врача известно не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. Хирург был отмечен высокими званиями и наградами за врачебную и просветительскую деятельность.
Он заслуженный врач РФ, заслуженный врач Карелии, народный врач Карелии, почетный гражданин Карелии, заслуженный работник высшей школы РФ, автор более 180 научных работ в области детской хирургии.
- Для увековечивания памяти врача, отдавшего медицине более 50 лет и внесшего огромный вклад в охрану здоровья детей, развитие детской хирургической службы, подготовку специалистов для здравоохранения республики, принято решение о присвоении имени Игоря Николаевича Григовича Детской республиканской больнице, в которой он проработал многие годы. Проект соответствующего документа уже подготовлен Минздравом Карелии, - сообщил Охлопков. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте