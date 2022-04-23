Петрозаводчане за день очистили от мусора три общественные территории

Три субботника прошли 22 апреля на общественных территориях Петрозаводска. В порядок привели сквер Партизанская Поляна, бульвар Победы и участок Государевого сада, сообщили в пресс-службе мэрии.

На бульваре Победы убирались чиновники – сотрудники мэрии, Минприроды РК и налоговой службы. Силами 40 человек собрали 20 кубометров отходов.

На субботник в Государевом саду пришли специалисты городской администрации, учащиеся школ № 38, 27 и 5, а также неравнодушные горожане – было около 50 человек. Ранее петрозаводчан пригласили прийти на субботник.

Они убрали участок вдоль Набережной Мостовой аллеи между мостами Пименовским и Кипучка. Собрали больше 10 кубометров мусора.

В сквере Партизанская Поляна навели порядок сотрудники карельского отделения «Сбербанка». С газонов убрали мусор, прошлогоднюю листву. С памятника Защитникам Карелии смели песок и пыль. Смёт убрали также с площадки около мемориального комплекса. // Фото: администрация Петрозаводска