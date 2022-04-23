23 апреля 2022, 09:44
Умерших от ковида за сутки в Карелии нет, есть заразившиеся
Врачи борются за жизнь одного крайне тяжелого больного с коронавирусом
На 23 апреля в Карелии зарегистрированы 133663 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17516 детей.
За прошедшие сутки выявили 97 инфицированных, один из них – ребенок.
В ковидных стационарах получают лечение 302 пациента, в состоянии средней тяжести – 274 человека, в тяжелом – 27, никто не привит.
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжелого больного.
Выздоровели с начала пандемии 130906 человек, за последние сутки – 123.
За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1492 человек. // Фото: geralt/ pixabay.com