Умерших от ковида за сутки в Карелии нет, есть заразившиеся

На 23 апреля в Карелии зарегистрированы 133663 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17516 детей.

За прошедшие сутки выявили 97 инфицированных, один из них – ребенок.

В ковидных стационарах получают лечение 302 пациента, в состоянии средней тяжести – 274 человека, в тяжелом – 27, никто не привит.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжелого больного.

Выздоровели с начала пандемии 130906 человек, за последние сутки – 123.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1492 человек. // Фото: geralt/ pixabay.com