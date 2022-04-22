Россиянам разрешат регистрировать товарные знаки

В российском парламенте прошел первое чтение законопроект, разрешающий гражданам регистрировать товарные знаки, что создаст новые возможности для развития бизнеса. Инициатива была разработана минэкономразвития РФ, сообщает tass.ru.

Теперь у самозанятых и людей, оказывающих услуги по гражданско-правовым договорам появится дополнительный инструмент продвижения своих услуг и товаров. К слову, по итогам 2021 года в России действовало 760 тысяч товарных знаков, а в 1 квартале Роспатент зарегистрировал еще около 15 тысяч, что на 6% больше, чем за этот же период прошлого года.

Напомним, до настоящего времени право владеть товарными знаками было только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, так как Россия является участницей Мадридского соглашения, новая мера также позволит уравнять в правах россиян и иностранных граждан. Фото: pixabay.