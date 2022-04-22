Родителям выпускников рассказали о проведении ГИА

Родители переживают за получение чадами итоговой аттестации не меньше самих выпускников. Это подтвердилось на встрече их с главой миноразования Романом Голубевым, которого расспрашивали о процедуре проведения ГИА, выставлении оценок, процессе получения результатов за экзамены, возможности пересдачи.

«На мой взгляд, самое важное – сохранять спокойное настроение в семье. Так выпускник сможет более качественно подготовиться и в самый ответственный момент сконцентрироваться», - отметил Роман Голубев.

На собрании была также озвучена важная новость – развитие проекта с приложением для смартфонов «ЕГЭ Карелия». По его министра, уже в ближайшие дни версия для iOS станет доступна для скачивания. В настоящий момент оно проходит процедуру публикации в магазине операционной системы Apple. Фото: gov.karelia.ru.