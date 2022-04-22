В Карелии создают реестр нематериального культурного наследия

В ходе X научно-практического семинара, прошедшего в Институте языка, литературы и истории КарНЦ, был представлен проект по созданию первого в республике интерактивного информационного портала о нематериальном культурном наследии Карелии «TAJU», что в переводе с карельского означает «память (наследие)».

Обсуждались проблемы сохранения фольклорных архивов, авторских прав, вопросы обучения карельскому языку, перспективные лингвистические проекты, а также проблемы издания архивных собраний. В мероприятии участвовали исследователи из Перми, Москвы, Твери, Петрозаводска.

Данный проект реализуется Фондом совместно с Центром народного творчества и культурных инициатив и Государственным ансамблем «Кантеле» в 2022 году. Специалисты отметили необходимость создания подобной платформы для систематизации, хранения и популяризации фольклорных традиций народов региона, не только признанных легендарным наследием, но и «живых», пока еще бытующих. Фото: culture.gov.karelia.ru.