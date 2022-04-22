За 2 года 10 тысяч домохозяйств Карелии получили доступ в Интернет

В Карелии завершена реализация программы по подключению к Интернету 449 социально значимых объектов. Одновременно обеспечено подключение новых узлов связи в 24 населенных пунктах, 13 из которых ранее не имели доступа к сети. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков, выступив с докладом перед депутатами Заксобрания.

В прошедшем году были построены сети связи для жителей Лоухского, Муезерского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского районов и Костомукшского округа – всего подключили более 1500 домовладений. К слову, за последние два года число таких домохозяйств составило 10 тысяч. На сегодняшний день количество населенных пунктов Карелии, не обеспеченных Интернетом, сократилось почти в 2 раза – с 655 до 363.

«Будем решать задачу и по подключению остальных населенных пунктов»,

- пообещал глава республики. Фото: gov.karelia.ru.