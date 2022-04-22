Кражи преобладают в полицейских сводках

В республике отмечается незначительное снижением общего числа преступлений. В первом квартале текущего года их зарегистрировано 3159. Об этом шла речь на заседании коллегии МВД Карелии. Правоохранители обсудили и тот факт, что по-прежнему две трети от общего числа преступлений составляют посягательства на собственность. Основное количество – это кражи (1347) и мошенничества (498). Кроме того, более половины мошеннических действий (81,9 %) совершены дистанционным способом (408).

На заседании также отметили, что в целом по республике на 25,3% отмечено снижение числа преступлений, совершенных на улицах (342). Жители Карелии стали меньше причинять легкий вред здоровью, хулиганить и совершать разбои.

За три месяца в регионе зафиксировано 26 коррупционных преступлений, из них 13 фактов взяточничества. Что касается пресечения оборотов наркотиков, то полицейскими выявлено 153 преступления, при этом изъято более 4 килограммов наркотических средств. Фото: 10.мвд.рф.