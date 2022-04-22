Петрозаводские троллейбусы перейдут на режим работы выходных дней

В майские праздники троллейбусы Петрозаводска будут работать по субботнему и воскресному расписаниям, сообщили в пресс-службе предприятия «Городской транспорт». С 1 по 3 мая режим работы электротранспорта будет проходить по воскресному графику, а 7 и 9 мая – по субботнему. Как объяснили в организации, время скорректировано в связи низким пассажиропотоком в праздничные дни.

Так, с 1 по 3 мая:

первые троллейбусы № 1 будут выезжать на свой маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:38 с улицы Хейкконена;

с Заводской улицы первые троллейбусы № 3 будут выезжать на свой маршрут в 8:36, последние в 21:40, с остановки «Хлебокомбинат» в 8:35 и 22:21 соответственно;

первые троллейбусы № 5 будут выезжать на свой маршрут в 8:30. Последние машины проследуют с конечных станций «Лыжная улица» в 22:14, «ДСК» в 22:06;

с улицы Корабелов первые троллейбусы № 6 будут выезжать на свой маршрут в 8:30, последние в 21:57, с Товарной станции в 8:16 и 21:45 соответственно.

7 и 9 мая:

первые троллейбусы № 1 будут выезжать на свой маршрут в 7.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:37 с улицы Хейкконена;

с Заводской улицы первые троллейбусы № 3 будут выезжать на свой маршрут в 7:30, последние в 21:57, с остановки «Хлебокомбинат» в 7:35 и 22:15 соответственно;

с Лыжной улицы первые троллейбусы № 5 будут выезжать на свой маршрут в 7:30, последние в 22:05, от остановки «ДСК» в 7:35 и 22:07 соответственно. Фото: vk.com/ptz_mo.