Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В Иерусалиме 23 апреля, в Великую Субботу, сошел Благодатный огонь. Как всегда, это знаменательное для верующих событие произошло в храме Гроба Господня, передает РИА Новости.

Полиция Израиля в этот раз из-за мер безопасности допустила внутрь всего 1 300 человек.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Он появляется в часовне над храмом каждый год накануне православной Пасхи.

С 2003 года его доставляют в лампадах в Москву специальным авиарейсом. Потом Благодатный огонь отправляют в храмы России, ближнего и дальнего зарубежья.

Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами. В этом году он сошел в 14:30. // Фото: www.pravmir.ru