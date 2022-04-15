15 апреля 2022, 20:06
Рыбак поймал гигантского сома на обычную удочку и поставил рекорд
Вес выловленного из реки огромного «монстра» составил почти 60 килограммов
Рыбак в США выловил в Миссисипи гигантского голубого сома. Это рыба рекордного веса 59,4 килограмма, пишет Clarion-Ledger.
Мжчина рассказал, что просто забросил удочку с наживкой, через пять минут клюнула огромная рыба. Удочка согнулась дугой, сом стал тянуть. Рыбакам пришлось плыть за ним на лодке.
Мужчина уже ранее ловил в этом месте больших рыб, но эта явно была гораздо больше. Вытащить сома удалось только через полчаса. Его длина составила 143,7 сантиметра, вес - 59,4 килограмма. Это стало рекордом штата. // Фото: www.clarionledger.com