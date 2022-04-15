WhatsApp скоро станет социальной сетью

Разработчики WhatsApp объявили, что планируют внедрять сообщества. Это функции в месенджере для объединения пользователей в группы с похожими интересами, сказано в блоге сервиса.

Пользователи смогут сами создавать сообщества, назначать администраторов, которые будут управлять группами и отправлять сообщения всем одновременно. Связанные с группой отдельные чаты могут быть продолжены в ней.

Сообщества будут наделены функцией сквозного шифрования. Возможность их поиска в WhatsApp нпока решили не добавлять.

Новая функция будет доступна небольшому числу тестеров на текущей неделе. Позднее сообществами WhatsApp смогут пользоваться все.

Разработчики заявили, что с самого начала хотели сделать общение в мессенджере похожим на личную беседу. // Фото: HeikoAL/pixabay.com