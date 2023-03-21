За год мошенники выманили у жителей Карелии более 330 миллионов рублей

Текст и фото: Антонина Кябелева

В Законодательное собрание Республики Карелия недавно поступил доклад, подготовленный МВД по РК, о результатах деятельности органов внутренних дел в 2022 году. Насколько безопасно жить в Карелии? В представленном карельском депутатам документе есть ответ на этот и другие вопросы.

В 2022 году на территории республики было зарегистрировано 197 тысяч заявлений о преступлениях и происшествиях. По сравнению с 2021 годом зафиксировано небольшое снижение — на 2,4 процента. Из 35 853 сообщений о преступлениях по каждому четвертому возбуждены уголовные дела.

В прошлом году произошло снижение общего числа зарегистрированных преступлений (на 13,3%). Однако в Пудожском, Муезерском, Сегежском районах и Костомукше произошел рост преступности.

Общая раскрываемость преступлений составила 57,6%. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 53,4%, а по Северо-Западу — 48,5%.

На 14,7% сократилось число тяжких преступлений, а особо тяжких преступлений стало меньше на 7,4%.

Две трети общего числа зарегистрированных преступлений (65,8%) имеют имущественный характер. Большинство из них (66,1%) - это магазинные кражи.

При этом кражи сократились на 22,4%, грабежей стало меньше на 11,2%, разбоев зафиксировано меньше на 24%. Также на 31,9 % снизилась статистика, связанная с присвоением чужого имущества. Зато мошенничества увеличились на 7,8%, а их доля в структуре имущественных преступлений составила 25,4%.

Львиная часть мошенничеств (86,2%) совершены дистанционным способом, то есть с помощью телефона и интернета. Одновременно, отмечено в документе, число тяжких и особо тяжких IT-преступлений сократилось на 8,7%, а фактов хищений денег граждан стало меньше на 5,1%.

Тем не менее общий ущерб граждан от дистанционных хищений превысил в прошлом году 331миллион рублей.

В 2022 году удалось установить жителя Новосибирской области, который промышлял тем, что пытался выудить деньги у пожилых людей под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности. Было установлено, что мужчина причастен к семи таким преступлениям.

В Пермском крае задержан подозреваемый, на счету у которого 15 эпизодов дистанционного хищения денег граждан на торговой площадке «Авито».

В 2022 году незначительно снизилось количество убийств и покушений на убийства (на 1,7%), а также на 5,4% сократились преступления, совершенные на бытовой почве. В результате преступлений погибло 103 человека, что на 17,6% меньше, чем в 2021 году.

Как ни тревожно это звучит, но, по статистике, 71,8% преступлений совершаются лицами с криминальным прошлым. В прошлом году количество таких преступлений увеличилось на 13,7%.

Ежегодно из колоний освобождается примерно 700 человек, проживающих в Карелии. Другими словами, существующая в стране система исправления преступников малоэффективна.

Большинство граждан толкнуло на нарушение закона отсутствие средств к существованию. Во всяком случае в докладе министерство указано, что две трети тех, кто совершил преступления, не имели постоянного источника дохода.

Между тем на улицах Карелии стало спокойнее.

Судя по информации МВД по РК, число уличных преступлений сократилось на 26,7%. Стало на 3,5 % меньше преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии.

Тем не менее проблема «пьяной преступности» остается для Карелии болезненной, так как почти каждое третье (29,6%) преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Другая характерная для республики проблема — подростковая преступность, уровень которой в Карелии (8,1%) остается одной из самых высоких в России. Чаще всего подростки решаются на кражи (78,2% от всего числа совершенных ими преступлений).

Министр внутренних дел Карелии Дмитрий Сергеев

В 2022 году сотрудники полиции выявили 462 преступления, связанных с наркотиками. Раскрываемость наркопреступлений в Карелии составила 56,2%. Удалось перекрыть 7 каналов поступления незаконного товара в Карелию, было изъято 25 килограммов наркотических веществ и наркосодержащих растений, пресечена деятельность 4 интернет-магазинов, промышляющих торговлей запрещенными веществами.

В прошлом году «не дремали» и коррупционеры.

Удалось выявить 310 преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе 42 факта взяточничества и 46 преступлений против государственной власти и интересов службы в органах местного самоуправления.

Подобные преступления обычно связаны с деятельностью чиновников.

Если говорить о противоправных действиях экономической направленности, то статистика такова: в сфере строительства выявлено 31 преступление, в области недропользования — 9, в сфере производства машин и оборудования — 2, потребительский рынок добавил 11 преступлений, финансово-кредитная система — 25, агропромышленный комплекс — 11, внешнеэкономическая деятельность — 17, а ЖКХ — 4.

Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось незначительно — всего на 2,7 процента и осталось фактически на уровне 2021 года. Зато существенно снизилось количество граждан, погибших в автомобильных авариях. ДТП унесли жизни 47 человек, но это на 46% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году в Карелии было зарегистрировано 5 преступлений экстремистской направленности и 18 преступлений террористического характера. В прошлом году появились новые уголовные и административные статьи за распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии.

В 2022 году за дискредитацию Вооруженных сил России в Карелии суды вынесли 66 решений о привлечении к административной ответственности 52 граждан, за «фейки» о событиях на Украине к административной ответственности привлекли 5 человек, а за призывы и участие в несанкционированных акциях было составлено 5 протоколов.

Также было возбуждено 4 уголовных дела в отношении трех граждан за дискредитацию армии.

В течение 2022 года полицейские были вынуждены реагировать на заявления граждан о нарушении покоя и тишины в ночное время. Судя по докладу МВД, сотрудники полиции пресекли 2 646 подобных правонарушений.

Интересна и другая цифра: полицейские пресекли 686 правонарушений «за отправление естественных надобностей в непредназначенных для этого общественных местах».

Это как раз те правонарушения, которые могли бы почти полностью исчезнуть, если бы в Карелии появились общественные туалеты. А то в республике, которая мнит себя "туристической меккой", за «отправления естественных потребностей» в неположенных местах можно задерживать целые автобусы путешественников.

По оценке МВД по РК, миграция не оказывает существенного влияния на экономическую и социальную обстановку в республике. Одновременно миграционная нагрузка в расчете на 10 тысяч населения увеличилась за последний год на 44% (с 57 до 37- иностранцев).

В три раза, по сравнению с «ковидным» 2021 годом, выросло количество иностранных граждан, въехавших в прошлом году на территорию России через пункты пропуска, расположенные в Карелии (с 7 753 до 26 614).

С начала СВО в республику с территории Украины, ДНР и ЛНР прибыло 889 человек, из которых 539 в конце 2022 года все еще оставались в Карелии.