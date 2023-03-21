Жителей Петрозаводска просят оценить работу управляющих компаний

Жителей Карелии и Петрозаводска приглашают пройти опрос. Нужно будет ответить на вопросы о работе УК, сообщили в пресс-службе администрации карельской столицы.

Рассказать предлагают о деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, управляющих по лицензии многоквартирными домами.

- Результаты опроса будут использованы при подготовке и реализации мер государственной политики в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами,

- сказано в сообщении.

Потребуется не более 5 минут, чтобы ответить на вопросы. Сделать это можно на сайте ОНФ.