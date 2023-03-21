Две баржи и буксир обнаружили на дне Петрозаводской губы

Дайверы обнаружили в Онежском озере буксир и две баржи. Об этом сообщают в группе «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы» ВКонтакте.

Находку случайно сделали еще осенью, тогда с помощью эхолота увидели очертания объектов и зафиксировать их координаты. Сегодня, 21 марта, водолазы более подробно изучили это место ри помощи камер и специальных приборов.

Оказалось, что это нет два объекта, как предполагали сначала, а три. Они лежат на глубине 25 метров в Петрозаводской губе.

- Есть предположение, что это могут быть баржи, использовавшиеся при эвакуации из Петрозаводска в 1941 году. Но тут надо собирать информацию, общаться с историками,

- написали энтузиасты подводного плавания.

Теперь они планируют сделать серию погружений и выяснить, что это за суда. // фото: «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы»ВКонтакте