Основной этап строительства автовокзала в Петрозаводске завершен

Как идет строительство автовокзала в Петрозаводске, проверили инспекторы Госкомитета Карелии по жилнадзору. Работы проходят в рамках реконструкции основной сети автостанций республики, напомнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, когда реконструкцию начинали, автовокзал собирались открыть до окончания 2021 года. Но подрядчик не выполнил необходимые работы, договор расторгли. Теперь ввод в эксплуатацию запланировали на текущую осень.

- По результатам контрольно-надзорных мероприятий инспекторы не выявили существенных замечаний,

- сообщили в Госкомитете по жилищному надзору.

В данный момент завершено строительство здания предрейсового осмотра – смонтировали окна, сделали стяжки. Возвели перрон прибытия - сделали металлические конструкции, навес, покрытие, водосточную систему. Также построили здание КПП.

В самом автовокзале оборудовали встроенное железобетонное перекрытие, лестницы, внутренний водосток, установили оконные блоки и витражи, перегородки.

Смонтировали наружные сети электроснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения и сети связи. Работы по внутренней отделке и устройству внутренних коммуникаций продолжаются. // фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору