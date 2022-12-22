Минстрой Карелии назвал новый срок окончания строительства автовокзала

Строительство здания нового автовокзала в Петрозаводске должны будут завершить в следующем году, а объект ввести в эксплуатацию в ноябре. Такие сроки озвучили в карельском Минстрое изданию РБК. Достраивает объект новый подрядчик.

Автовокзал начали реконструировать в 2020 году. Его планировали ввести его в эксплуатацию в 2021 году, но сроки окончания работ переносили. Общая стоимость по первоначальному контракту оценивалась более чем в 200 миллионов.

Сейчас автобусы отправляются от железнодорожного вокзала Петрозаводска.// фото со страницы издания «Деловой Петербург»