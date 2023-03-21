21 марта 2023, 16:41
Волонтеры расскажут петрозаводчанам об объектах благоустройства
В карельской столице набирают волонтеров, которые будут рассказывать горожанам о голосовании за проекты благоустройства
В апреле в Петрозаводске откроется голосование по объектам благоустройства. Из 25 проектов выберут лишь 7, которые реализуют по программе комфортная городская среда.
Одновременно с онлайн-голосованием на улицах карельской столицы будут работать волонтеры. Активные горожане расскажут петрозаводчанам о возможности проголосовать за проект, рассказали в мэрии. Сейчас объявлена регистрация добровольцев. Присоединиться к волонтерам может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе dobro.ru.
Голосование будет проводиться с 15 апреля по 31 мая. Петрозаводчанам нужно будет выбрать сквер, аллею, парк для благоустройства. // фото пресс-центр администрации города