Артур Парфенчиков посетил совхоз «Ведлозерский»

Сегодня в совхозе «Ведлозерский» содержится 780 голов дойного стада. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 130 голов. В этом году предприятие готово произвести 4555 тонн молока и увеличить поголовье коров до 810 голов. Реализации планов хозяйству помогает региональная поддержка.

Помощь правительства республики очень ощутимая, благодаря ей только в прошлом году мы провели работы по замене молокопровода, отремонтировали стойловые места и помещения фермы в Ведлозере, что позволило заполнить ведлозерский комплекс полностью. В этом году предприятие приобрело новый трактор на 260 лошадиных сил,

- рассказал генеральный директор совхоза Дмитрий Буевич.

Сейчас совхоз готовится к реализации масштабного инвестпроекта по строительству новой роботизированной фермы на 1200 голов. Стройку планируется начать этой весной.

Также продолжается подготовка сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам, закупаются семена и удобрения.

Глава Карелии поставил предприятию задачу повысить молочную продуктивность коров, производство сырого молока.

«Для этого необходимо улучшить рацион животных, а также полностью обеспечить их собственными кормами. Такие возможности у предприятия есть. На своих землях оно должно продолжить работы в области мелиорации. Все это позволит сделать хозяйство прибыльным. Совхоз «Ведлозерский» должен стать не хуже «Ильинского», - отметил Артур Парфенчиков.