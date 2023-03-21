Наркоман купил права в интернете и ездил по Карелии, пока не попался

Мужчина в Прионежском районе ездил за рулем автомобиля с поддельными правами. Он не мог получить настоящие, так как состоял на учете у врача-нарколога, сообщили в прокуратуре Карелии.

Фальшивое водительское удостоверение у 43-летнего автомобилиста обнаружили сотрудники ГИБДД в декабре прошлого года на дороге поселка Шуя. Выяснилось, что мужчина приобрел подделку в интернете еще в 2019 году.

Возбудили уголовное дело, суд приговорил фигуранта к 6 месяцам ограничения свободы. Фальшивые права уничтожили. // фото: unsplash.com