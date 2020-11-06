06 ноября 2020, 20:50
Россия

За девять месяцев численность населения России сильно сократилась

Естественная убыль населения нашей страны за девять месяцев 2020 года оказалась значительно выше, чем за аналогичный период 2019 года

За девять месяцев 2020 года население России сократилось на 387, 1 тысяч человек. Это на 150 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда естественная убыль населения за январь - сентябрь составила 236,9 тысяч человек.

Согласно данным Росстата, на которые ссылается ТАСС, на 1 млн 68 тысяч родившихся пришлось 1 млн 455 тысяч умерших за девять месяцев этого года.

Из хорошего, пожалуй, что в России уменьшилось число разводов. Для сравнения за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 455,4 тыс. разводов, а в этом году - 400,3 тыс. бракоразводных процессов. Но при этом также снизилось число браков. В этом году за девять месяцев было заключено 581,1 тысяч браков, а за аналогичный период прошлого года - 718,5 тысяч. (фото donnews.ru)

Обсудить
просмотр
177350
Метки: 
естественная убыль
развод
брак
Росстат
численность