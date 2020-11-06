За девять месяцев численность населения России сильно сократилась

За девять месяцев 2020 года население России сократилось на 387, 1 тысяч человек. Это на 150 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда естественная убыль населения за январь - сентябрь составила 236,9 тысяч человек.

Согласно данным Росстата, на которые ссылается ТАСС, на 1 млн 68 тысяч родившихся пришлось 1 млн 455 тысяч умерших за девять месяцев этого года.

Из хорошего, пожалуй, что в России уменьшилось число разводов. Для сравнения за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 455,4 тыс. разводов, а в этом году - 400,3 тыс. бракоразводных процессов. Но при этом также снизилось число браков. В этом году за девять месяцев было заключено 581,1 тысяч браков, а за аналогичный период прошлого года - 718,5 тысяч. (фото donnews.ru)