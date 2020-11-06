Школьница умерла во время урока физкультуры в Москве

Ученица одной из школ Москвы умерла сегодня прямо во время урока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета.

По данным СК, школьница почувствовала себя плохо на уроке физкультуры и скончалась.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Они опрашивают сотрудников учебного заведения. По результатам проверки СК будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела. Фото vladikavkaz-news.net