За 30 сребреников. Известного журналиста припечатали пасквилем

Текст: Георгий Чентемиров, председатель Союза журналистов Карелии

“Горе-специалисты”, “крикуны” — таких эпитетов удостоилась бывший главред “Новой Кондопоги” Юлия Шевчук и ее коллеги в материале, который вышел на страницах этого же издания. Ни одной фамилии, в том числе и Шевчук, не названо, но из текста очень хорошо понятно, о ком речь. “Нельзя не вспомнить одиозный состав редакции под руководством скандальной журналистки, уволенной в свое время работодателем” — примерно так автор материала представляет читателю объект своих нападок, забыв, однако, упомянуть, что увольнение оказалось незаконным.

Газета “Новая Кондопога” фактически принадлежит государству. В соучредителях значатся правительственное информагентство “Республика Карелия”, Совет Кондопожского района и муниципальное предприятие, учрежденное, ясное дело, местной администрацией. По логике, такое издание должно заниматься информированием населения, но в этом тексте информированием и не пахнет. Заголовок расплывчатый: “Для огульной критики много ума не надо”, — но и дальше конкретики нет. Автор материала обвиняет оппонентов в том, что они “собирают петиции, топают ногами, пишут гневные комментарии в соцсетях”. О чем конкретно идет речь, совершенно непонятно. Какие петиции? Какие комментарии? Остается только догадываться.

Автор, указанный как “В. Рудинштейн”, негодует, что при прежнем руководстве “газета потеряла грани разумного и перешла все красные линии”. Какие “красные линии” существуют в журналистике, кроме Уголовного кодекса и профессиональных этических норм, тоже неясно. Впрочем, ответ можно найти как раз в истории с незаконным увольнением Шевчук: глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников упрекал главреда именно в том, что она нарушает “красные линии”. Удивительное совпадение!

Но сейчас все иначе, торжествующе заявляет “Рудинштейн”. При новом руководстве политика редакции “поменялась на 360 градусов”. Либо это тонкая ирония, либо автор материала прогуливал геометрию, ведь поворот на 360 градусов — это круг.

Обличительный пафос на страницах муниципальной газеты доходит до кульминации, когда автор сравнивает бывший коллектив “Новой Кондопоги” с предателем Иудой. Серьезно! Оказывается, журналисты ушли под сокращение “в надежде получить свои заветные тридцать сребреников”, и судьба издания их не волновала.

Странное обвинение, если учесть, что журналисты “НК” несколько раз становились лауреатами премии Общероссийского народного фронта, и полученные персональные премии — а это сотни тысяч рублей! — отдавали на развитие газеты.

Юлия Шевчук — сейчас она работает в онлайн-журнале “Черника” — говорит, что не была удивлена публикацией. Несколько месяцев назад таким же образом муниципальное издание обрушилось на жителя Кондопоги Сергея Кононова и его издание “Кондопожский край”.

«Меня больше всего задело словосочетание “горе-специалисты”. Я-то знаю, что у нас был очень хороший трудовой коллектив, мы много лет усердно работали»,

— говорит бывший главред.

Шевчук, которую автор публикации назвал “скандальной”, — лауреат конкурса Союза журналистов Карелии, Ассоциации журналисток Карелии, Всероссийского конкурса "Правда и справедливость". Подобные награды есть и у ее бывших коллег. Шевчук полагает, что появление таких публикаций — плохой знак для “Новой Кондопоги”.

«Когда на предприятии стабильность, порядок, хороший коллектив, есть темы, читатели и тираж, такие гадости не пишут. Я, если честно, вообще не поняла, про кого там написано, кроме меня. Например, сказано про “тридцать сребреников”, которые якобы получили из-за сокращения штата. Но, когда я уходила, никого не сокращали, все ушли по собственному желанию», — недоумевает журналист.

Как нетрудно догадаться, никакого В. Рудинштейна в природе не существует. Это псевдоним читателя, который попросил “Новую Кондопогу” опубликовать его личное мнение. По крайней мере, именно такую версию рассказал журналисту “ПТЗ говорит” исполняющий обязанности главного редактора муниципальной газеты Вячеслав Мишин. Он живет в Москве, изданием управляет дистанционно, раз в месяц наведываясь в Кондопогу.

«Газета у нас общественная, у нас много людей, которые приносят материалы. Мы их публикуем. Мы дали возможность данному автору опубликовать данный материал. Я не нашел никаких нарушений, оскорблений. Это возможность автора донести свою точку зрения»,

— сказал Мишин.

Мишина не смутило, что в статье распространяются некорректные сведения — например, об увольнении Шевчук, которое позже было признано незаконным. По его словам, он об этом не знал.

«Я не считаю, что я как главный редактор нарушил чьи-то права, — сказал Вячеслав Мишин. — Я даю возможность высказывать свои точки зрения. Я никого не обидел».

Руководитель “Новой Кондопоги” заявил, что и Юлия Шевчук, и любой другой желающий может прислать материал, где будет изложена обратная точка зрения, и этот материал обязательно будет опубликован. В этом главред муниципальной газеты видит плюрализм мнений.

«Я обязан это сделать. Если я не дам такую возможность, я нарушаю закон»,

— уверен Мишин.

Однако вот ведь в чем загвоздка: задача любого журналиста — проверять информацию. И если публикация в СМИ содержит недостоверные сведения и оскорбления (а сравнение с Иудой — очевидное оскорбление), это проблема редактора, а не того, кого оскорбляют.

Вячеслав Мишин сообщил, что “Новая Кондопога” пытается выйти на самоокупаемость, но, безусловно, получает и бюджетное финансирование — администрация района арендует площади для публикации нормативных актов. Получается, в муниципальное издание, существующее за бюджетный счет, любой человек может прислать самый натуральный пасквиль, и он будет размешен! Подобная редакционная политика, на мой взгляд, требует как минимум проверки со стороны учредителей. И если такой проверки не будет, это можно считать косвенным указанием на то, кто в самом деле скрывается за псевдонимом “В. Рудинштейн”.

А читателям, в свою очередь, следует сделать выводы об издании, которое публикует материалы всех желающих без какого-либо фактчекинга и редактуры. Ведь, как говорится, для огульной критики много ума не надо. // Фото на главной: Официальная страница "НК"