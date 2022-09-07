Более 80 тонн мусора достали из Неглинки

В Петрозаводске завершаются работы по очистке русла Неглинки от мусора. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Контракт на расчистку русла реки был подписан в апреле прошлого года. Сумма контракта составила почти семь миллионов рублей.

С тех пор подрядчик достал из Неглинки уже более 80 тонн бытового мусора, древесных отходов и автомобильных покрышек. Было очищено почти три километра русла реки.

Работы должны быть завершены до конца сентября. Фото Минприроды РК