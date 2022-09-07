Почти весь жилой фонд Петрозаводска подключили к отоплению

В Петрозаводске к отоплению подключены более 96% жилого фонда. Такие данные приводит пресс-служба мэрии карельской столицы.

Напомним, подключение тепла началось в понедельник, 5 сентября. По нормативам, управляющие компании должны завершить все работы в течение семи дней с момента начала отопительного сезона.

Администрация карельской столицы попросила горожан в начале отопительного сезона быть бдительными и сообщать о всех возникающих неполадках в свою управляющую компанию или в ЕДДС по телефону 051. Фото мэрии Петрозаводска