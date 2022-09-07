07 сентября 2022, 19:31
Почти весь жилой фонд Петрозаводска подключили к отоплению
В карельской столице продолжаются работы, связанные со стартом отопительного сезона
В Петрозаводске к отоплению подключены более 96% жилого фонда. Такие данные приводит пресс-служба мэрии карельской столицы.
Напомним, подключение тепла началось в понедельник, 5 сентября. По нормативам, управляющие компании должны завершить все работы в течение семи дней с момента начала отопительного сезона.
Администрация карельской столицы попросила горожан в начале отопительного сезона быть бдительными и сообщать о всех возникающих неполадках в свою управляющую компанию или в ЕДДС по телефону 051. Фото мэрии Петрозаводска