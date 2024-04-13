Юрия Куклачева прооперировали, он в тяжелом состоянии

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева ночью прооперировали, сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. О состоянии 75-летнего артиста рассказал в телеграм-канале гендиректор московского цирка Эдгард Запашный. По его словам, артист перенес обширный инфаркт.

Родные артиста рассказали изданию «Известия», что операция прошла успешно.

Знаменитый дрессировщик кошек почувствовал себя плохо после юбилейного концерта 12 апреля. Его увезли на «скорой». // фото freepik.com