Паводковые воды затопили несколько дорог в Карелии

В Лахденпохском районе талая вода затопило несколько участков автодорог. В связи с возникшей проблемой движение ограничено. Автомобилистов призвали искать пути объезда или воздержаться от поездок.

В ГИБДД Карелии сообщили, что на первом километре автодороги регионального значения «Подъезд к поселку Харвиа» из-за подтопления участка дороги временно ограничено движение легковых машин.

На участке км 2+500 по км 5+300 автодороги регионального значения «Ихала – Лумиваара» пришлось полностью перекрыть движение из-за деформации асфальта. На аварийных участках работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы.

О воде на проезжей части предупредили и в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобилисты сообщили, что на участке дороги Петрозаводск-Суоярви подтопление на 45-46 км (не доезжая Кутижмы) на повороте сразу после горки, если двигаться со стороны Петрозаводска. // фото unsplash.com/ Ryan Porter