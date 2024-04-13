Серьезная авария на сетях произошла в карельском городе

Власти Суоярвского района сообщили сегодня утром о серьезном повреждении на сетях. Судя по всему, повреждение затронуло потребителей микрорайона Кайманова.

Повреждение произошло на линии 6кВ, оказалась отключена трансформаторная подстанция вблизи детского садика «Родничок».

Из Сортавалы к ним выезжают специалисты, которые будут искать и устранять повреждение. Также в город должны доставить два дизельных генератора. // фото freepik.com