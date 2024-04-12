Виновник ДТП со сгоревшим автомобилем был пьян

Водитель, который пытался скрыться от сотрудников полиции и протаранил грузовик в Кондопожском районе, скорее всего, был пьян. О подробностях резонансного ДТП с загоревшейся иномаркой рассказали в МВД Карелии.

Напомним, инцидент начал разворачиваться 11 апреля в 20:25 на автодороге «Кола» в Медвежьегорском районе. Водителя Fiat попытались остановить полицейские, но он проигнорировал их требование и нажал на газ.

Началась погоня, около поселка Гирвас в Кондопожском районе водитель потерял управление и врезался в стоявший на обочине грузовик. Легковушка после этого загорелась.

Никто не пострадал, лихача задержали. Оказалось, что это 56-летний житель Ярославля. Он по видимым признакам находился в состоянии опьянения. Мужчину направили на медосвидетельствование, сейчас ждут результатов химико-токсикологического исследования.

В отношении водителя составили административные материалы за выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества в движении машине с включенными проблесковым маячком и спецсигналом и невыполнение требования сотрудника полиции об остановке. // фото, видео: МВД Карелии