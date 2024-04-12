Неизвестный облил кислотой двух девушек рядом со школой

Две девушки пострадали от рук неизвестного неадеквата в подмосковном Монино. Какой-то мужчина плеснул в них на улице кислотой, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Сначала неизвестный покалечил незнакомку на улице Комсомольской рядом со школой № 24. Она спокойно шла, разговаривала по телефону. С девушкой поравнялся человек в длинной куртке, резко развернулся и выплеснул ей в лицо какую-то жидкость из бутылки.

Местные жители рассказали, что девушка сейчас находится в больнице с ожогом глаза.

Второе нападение мужчина совершил на той же улице. На этот раз он плеснул кислоту на ногу другой девушке. Она пришла домой, попыталась смыть жидкость, однако полностью избежать повреждений не удалось, девушка получила ожоги тканей. // фото: unsplash.com