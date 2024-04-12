Ретротрамвай «Довлатов» въехал в толпу людей в Петербурге

Днем 12 апреля трамвай на скорости врезался в толпу пешеходов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на камеру видеорегистратора, ролик опубликовали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Судя по кадрам, в людей на пешеходном переходе врезался ретротрамвай «Довлатов». Они шли по «зебре» толпой, трамвай на скорости въехал в них.

По информации «Фонтанки», в результате ДТП серьезно пострадала женщина. Она находится в тяжелом состоянии. Водитель трамвая заяви, что отказали тормоза. // фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/ВКонтакте