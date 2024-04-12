ГИБДД установила нарушителя на внедорожнике

Водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения при проезде кольца на проспекте Ленина в Петрозаводске. О нарушении рассказали в соцсети и опубликовали ролик в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», а впоследствии водителя установили инспекторы ГИБДД.

Нарушителем оказался 39-летний житель Сортавальского района. В отношении него составили административный протокол. Нарушителю может грозить штраф в размере 5 тысяч или лишение прав от 4 до 6 месяцев. // фото скриншот видео