Пенсионерка послушалась «аналитика Державина» и потеряла почти миллион

Жительница Прионежского района попалась на удочку мошенников, стремясь сохранить и приумножить сбережения. Аферисты убедили 61-летнюю женщину, что она выгодно инвестирует, сообщили в МВД Карелии.

Сельчанка 1963 года рождения нашла в соцсети рекламу инвестиционной компании. Она подала заявку и вскоре уже разговаривала якобы с сотрудницей фирмы.

Пенсионерку научили, как открыть виртуальный счет, как делать переводы. Сначала она перечислила всего 13 900 рублей. Но потом с женщиной связался «аналитик Державин» и стал руководить дальнейшими действиями.

Под его руководством и руководством других неустановленных лиц жительница Прионежья продолжила осуществлять переводы различных сумм на указанные счета вплоть до начала апреля.

Затем в гости к ней пришла дочь, услышала эту историю и уговорила маму обратиться в полицию. Общий ущерб составил 969 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. // фото: pixabay.com