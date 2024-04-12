Мужчину пытались убить в Карелии во время застолья

В Медвежьегорске перед судом предстанет 32-летний местный житель, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в декабре прошлого года мужчина выпивал в компании. У него возник спор с другим участником застолья. Мужчина схватил нож и нанес оппоненту удар в живот. Затем он еще два раза ударил в спину убегающую жертву. Благодаря своевременно оказанной помощи пострадавший остался жив.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Octavian Dan