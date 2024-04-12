12 апреля 2024, 14:25
Мужчину пытались убить в Карелии во время застолья
В Медвежьегорске будут судить 32-летнего местного жителя
В Медвежьегорске перед судом предстанет 32-летний местный житель, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, в декабре прошлого года мужчина выпивал в компании. У него возник спор с другим участником застолья. Мужчина схватил нож и нанес оппоненту удар в живот. Затем он еще два раза ударил в спину убегающую жертву. Благодаря своевременно оказанной помощи пострадавший остался жив.
Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Octavian Dan