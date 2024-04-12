Внедорожник Land Cruiser с хозяином взорвали в Москве

Владелец импортного внедорожника пострадал во время взрыва машины. Инцидент произошел 12 апреля в северной части Москвы, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Под днище Toyota Land Cruiser кто-то установил взрывное устройство, оно сработало. Автомобиль находился рядом с домов № 3 по Коровинскому шоссе.

Повреждены еще две машины, но других пострадавших нет, пожара не произошло. Обстоятельства ЧП выясняют. // фото: freepik.com