12 апреля 2024, 14:20
Внедорожник Land Cruiser с хозяином взорвали в Москве
Мужчина пострадал из-за установленной под днище иномарки бомбы
Владелец импортного внедорожника пострадал во время взрыва машины. Инцидент произошел 12 апреля в северной части Москвы, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
Под днище Toyota Land Cruiser кто-то установил взрывное устройство, оно сработало. Автомобиль находился рядом с домов № 3 по Коровинскому шоссе.
Повреждены еще две машины, но других пострадавших нет, пожара не произошло. Обстоятельства ЧП выясняют. // фото: freepik.com