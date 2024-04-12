Жителя Карелии лишили гражданства из-за наркотиков

В Карелии лишен гражданства России 46-летний мужчина, осужденный по тяжкой статье. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, все случилось в начале апреля. Мужчина, который приобрел гражданство в 2008 году, был лишен его после того, как его осудили по статье о незаконном распространении наркотиков.

Всего с начала года в республике гражданства лишили пятерых людей. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann