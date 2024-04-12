Над сосновым бором в Шелтозеро нависла угроза вырубки

В вепсском селе Шелтозеро продолжается скандал, связанный с реализацией туристических проектов на берегу Онежского озера.

Местные жители выступают против вырубки соснового бора, где у предпринимателя Вячеслава Горбачева находится в собственности большой земельный участок площадью 6,2 гектара. Граждане узнали, что для строительства туристической базы предполагается вырубить значительную территорию и начали обращаться в различные инстанции, чтобы не допустить уничтожения любимого места отдыха.

12 апреля, сообщили шелтозерцы, в село приехали сотрудники лесничества и министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

По словам местных жителей, рубки планируется проводить даже в водоохранной зоне. Сегодня должен приехать кадастровый инженер и вместе с главой Шелтозерского вепсского поселения Ириной Сафоновой проверить разметку, сделанную предпринимателем.

Шелтозерцы рассказали, что, судя по ленточкам, рубки планируют провести в непосредственной близости от знаменитого шелтозерского пляжа. Люди боятся, что после уничтожения соснового бора оставшиеся на берегу деревья упадут, когда начнутся сильные ветра. Пока, сообщили граждане, разрешение на вырубку деревьев местная власть не давала.

Одна из активисток села Екатерина Раевская, воспитывающая пятерых детей, испытывает давление со стороны Горбачева. Он подал на Раевскую иск в Арбитражный суд РК о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Параллельно предприниматель обратился с жалобой на Раевскую в прокуратуру Прионежского района. Именно Раевская была инициатором обращений в различные органы власти, пытаясь выяснить судьбу традиционного места отдыха шелтозерцев.

Судя по исковому заявлению, Горбачев отдал земельный участок в Шелтозере в аренду двум сыновьям. Те, в свою очередь, разработали два отдельных инвестпроекта на строительство модульных средств размещения для туристов и поучаствовали в конкурсе на получение государственной поддержки. Несмотря на то, что это единый земельный участок, оба проекта прошли отбор и получили бюджетное финансирование в общей сумме около 100 миллионов рублей. Проект планируется реализовать до конца 2024 года. // фото «Петрозаводск говорит»