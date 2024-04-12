12 апреля 2024, 09:53
Автомобиль влетел в грузовик и загорелся на трассе в Карелии
ДТП предшествовала полицейская погоня
В Кондопожском районе произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля.
По сообщению пользователей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», автомобиль преследовали сотрудники ГИБДД, погоня завершилась аварией в районе Гирваса. Легковой авто врезался в припаркованный грузовик. Инцидент произошел вечером 11 апреля.
После столкновения легковушка загорелась. Очевидцы поделились в соцсети кадрами полыхающего автомобиля. Водитель успел покинуть транспортное средство. // фото скриншот