Автомобиль влетел в грузовик и загорелся на трассе в Карелии

В Кондопожском районе произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля.

По сообщению пользователей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», автомобиль преследовали сотрудники ГИБДД, погоня завершилась аварией в районе Гирваса. Легковой авто врезался в припаркованный грузовик. Инцидент произошел вечером 11 апреля.

После столкновения легковушка загорелась. Очевидцы поделились в соцсети кадрами полыхающего автомобиля. Водитель успел покинуть транспортное средство. // фото скриншот