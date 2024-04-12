Мошенники придумали хитрую схему для обмана одной петрозаводчанки

Дистанционные мошенники придумали целую схему для обмана 51-летней петрозаводчанки. Ей звонили под видом сотового оператора, сотрудников портала госуслуги, жуликов, центробанка и просто «нужного человека».

В итоге ей просто заявили, что чем больше у нее будет кредитов, тем якобы сложнее мошенникам будет оформлять на нее новые. Женщина попыталась взять в банке миллион рублей, но получила отказ.

Тогда упорные собеседники заставили ее взять автокредит. Полученные 800 тысяч она перевела на некий «резервный» счет и стала ждать, когда деньги вернутся назад после проверки. На следующий день жительница столицы Карелии обратилась на горячую линию банка, где ей открыли правду на то, что ее обманули аферисты. Полиция возбудила уголовное дело. // фото «Петрозаводск говорит»