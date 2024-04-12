Автомобили столкнулись в центре Петрозаводска, проезд затруднен

Сегодня утром в Петрозаводске на улице Гоголя произошло ДТП. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Очевидец снял последствия аварии на видео. Сообщается, что затруднен проезд на участке улицы Гоголя от улицы Красноармейской до Анохина.

Обстоятельства инцидента выясняются. // Фото: скриншот видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»