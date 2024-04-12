Строительный магазин пытались обокрасть в Петрозаводске

На днях в одном из строительных магазинов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что причиной переполоха стал один из покупателей. Мужчина пытался похитить инструменты на сумму более 6000 рублей. Товары он спрятал под одежду и в карманы.

Стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний горожанин. Вора передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch