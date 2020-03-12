Юноша ограбил женщину на улице в Петрозаводске

На улице в Петрозаводске неизвестный выхватил у прохожей пакет с пивом и кошельком. Жертва грабежа, 55-летняя петрозаводчанка, сообщила в полицию. Ущерб был оценен в 300 рублей, рассказали в пресс-центре МВД.

Злоумышленником оказался несовершеннолетний юноша. Подросток рассказал стражам порядка, что видел женщину выходящей из магазина разливного пива. После этого юноша начал преследование, а, уличив момент, похитил пакет из рук женщины.

Подозреваемый выпил пиво, а кошелек с банковскими картами просто выбросил. В МВД возбудили уголовное дело по факту грабежа.