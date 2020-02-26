Японцы предлагают пить воду для предотвращения заражения коронавирусом

Врачи большинства стран мира сегодня пытаются дать людям как можно больше информации о коронавирусе и рекомендаций по его профилактике. Иногда для россиян эти рекомендации выглядят необычно.

Например, японские медики для профилактики COVID-19 советуют… пить воду. По их мнению, каждый человек должен внимательно следить за тем, чтобы рот и горло всегда были влажными, а не сухими. Японцы советуют каждые 15 минут делать несколько глотков чистой воды. Почему? Они считают, что даже если вирус попадет человеку в рот, он не сразу проникает в слизистые и попадает в дыхательные пути.

Вода и другие жидкости своим потоком смоют вирус в желудок, где он будет уничтожен желудочной кислотой.

В противном случае высока вероятность того, что вирус попадет в носоглотку, дыхательные пути и далее в легкие.

А тайваньские эксперты рекомендуют простую самопроверку, которая, по их мнению, способна своевременно выявить заболевание. Как уже известно, коронавирус может долгое время не обнаруживать себя, хотя человек уже заражен. А когда появляются явные признаки заболевания – высокая температура, кашель, одышка – и человек попадает в больницу, то уже слишком поздно: в легких уже серьезное воспаления и начавшийся фиброз. Вылечить такую пневмонию непросто.

Вот что предлагают тайваньские врачи. Каждое утро каждый человек может проверить себя следующим образом. Необходимо сделать глубокий вдох и задержать дыхание не менее чем на 10 секунд.

Если вы не можете выдержать десять секунд, и у вас начинается кашель, чувство стеснения или сдавления в груди, ощущение нехватки воздуха, то, возможно, это говорит о начавшемся в легких воспалительном процессе.

Здоровый человек без труда может на десять секунд задержать дыхание и потом спокойно выдохнуть, не испытывая дискомфорта. Естественно, все это надо делать на свежем воздухе, а не в задымленном гараже и не в курилке.

Трудно судить, насколько эффективны и действенны эти способы, но вреда они принести, в общем-то, не должны. Можете взять на вооружение.

Напоминаем, что Роспотребнадзор России для профилактики заболеваний, вызванных коронавирусом, рекомендует следующее:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.