Ядовитое растение на детской площадке беспокоит петрозаводчан

Борщевик, который растет на детской площадке в Петрозаводске, продолжает представлять опасность. Горожанка о очередной раз обратилась к местным властям в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Женщина уже обращала внимание на опасное растение, 15 июня она призвала убрать его. После этого борщевик около дома № 15 по Пограничной улице скосили. Естественно, спустя две недели он снова вырос.

- Борщевик необходимо выкапывать или травить химикатами! Это опаснейшее растение!

– пишет женщина.

Она предупреждает, что ожоги от сока борщевика очень сильные, а при попадании в глаза можно ослепнуть. Петрозаводчанка удивляется, почему занимающиеся благоустройством организации этого не знают.

Напомним, ранее «Петрозаводск говорит» писал, что за отказ бороться на своих участках с борщевиком россиян хотят штрафовать. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте