За борщевик на участках в России намерены штрафовать

За отказ бороться на своих участках с борщевиком россиян хотят штрафовать. Соответствующие поправки в законы уже подготовили, пишут «Ведомости».

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 марта следующего года. В Земельном кодексе РФ появится понятие «инвазивные растения», штрафы за зарастание ими введут на федеральном уровне.

Для граждан сумма составит20 - 50 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 – 100 тысяч, для юридических лиц – 400 - 700 тысяч.

Борщевик опасен из-за своего сока, который может вызвать ожоги, попадая на кожу. // фото: www.istockphoto.com