Россиян предупредили о скрывающихся в песке паразитах и патогенах

В преддверии пляжного отдыха россиянам решили напомнить об опасностях, которые поджидают в песке.

В пляжном песке обитают простейшие (лямблии, амебы, трипаносомы), патогенные грибы, гельминты, бактерии. Об опасных для человека микроорганизмах в беседе с «Газетой.Ru» рассказал руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Эксперт считает, что особенно опасны «дикие» пляжи, так как песок на них никогда не дезинфицировали, а почва на глубине 5-6 см благоприятна для обитания и размножения микроорганизмов, преимущественно, возбудителей грибковых инфекций.

Патогенные возбудители микоза или кандидоза, споры грибов могут попасть в организм человека через микротрещины и раны на коже. Поэтому даже строительство песочных замков на пляже или закапывание в песок может быть опасными развлечениями. // фото «Петрозаводск говорит»