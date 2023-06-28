Нашли финского хозяина гуляющего по Костомукше северного оленя

Северный олень, которого уже много раз видели в Костомукше и окрестностях, действительно оказался финским. Об этом написала Анна Баклушина в своем аккаунте ВКонтакте.

Неравнодушные горожане озаботились судьбой белого оленя, который не боится людей и разгуливает по городу. В последний раз красавца видели переходившим железнодорожные пути. В любой момент с ним могла случиться беда.

Горожане разместили его фотографии и объявление в соцсетях, доступных для жителей Финляндии. В итоге хозяин нашелся и приедет в Костомукшу сегодня вечером. Теперь осталось найти оленя, всех желающих просят помочь. // фото: Анна Баклушина/ВКонтакте