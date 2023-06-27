На необитаемом острове в Карелии обнаружили собак с ошейниками

На севере Карелии ищут хозяев двух найденышей. Собак случайно обнаружили на остров в Беломорском районе. Как живтные там оказались - не ясно.

По словам людей, на острове никто не живет. На собаках были ошейники. О находке сообщает паблик «Беломорская трибуна».

«На острове Вересовые в районе Разнаволока найдены 2 собаки, на собаках ошейники, возможно кто-то ищет?» - говорится в сообщении паблика. // фото на главной unsplash.com